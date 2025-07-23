У хоккеиста был контракт еще на один год.

Сегодня, 23 июля, «Авангард» сообщил о расторжении контракта с защитником Алексом Грантом. Как сообщили в клубе, соглашение было разорвано по соглашению сторон. Примечательно, что 36-летний канадец не получит денежной компенсации, хотя контракт с ним был продлен в марте этого года. Грант должен был отыграть в «Авангарде» следующий сезон.

В минувшем сезоне-2024/25 Грант отыграл за «ястребов» 16 матчей в регулярном чемпионате, заработал 7 очка (4+3) по системе «гол+пас» и закончил «регулярку» с коэффициентом полезности -6. В плей-офф канадец провел 10 матчей и набрал 2 очка (0+2). Его показатель полезности по итогам борьбы за Кубок Гагарина составил -3.

Напомним, что сегодня «Авангард» подписал защитника Джозефа Чеккони, которого называли «заменой» Гранта.