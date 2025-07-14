По мнению инсайдера, игрок, скорее всего, заменит Алекса Гранта.
Как сообщил в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, «Авангард» проявляет интерес к североамериканскому защитнику Джозефу Чеккони. По мнению Зислиса, это именно тот игрок, о котором говорил генменеджер Алексей Сопин.
Чеккони, выпускник университета штата Мичиган, провел более шести лет в АХЛ, однако в НХЛ ни разу не выступал. Последний сезон хоккеист отыграл за клубы «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн».
В нем он набрал 17 (2+15) очков в 74 матчах «регулярки». В общей сложности в АХЛ он провел 349 игр и отметился 71 (10+61) очками за результативность.
Зислис отметил, что приход американского защитника станет причиной ухода другого иностранца.
– Ничего сногсшибательного из себя он не представляет. Габаритный защитник чисто оборонительного плана, умеющий неплохо действовать в одной паре с более атакующим партнером. Приход американца почти наверняка означает расставание с Алексом Грантом. Но для «Авангарда» это не будет проблемой, – добавил Зислис.
Ранее сообщалось, что «Авангард» интересуется нападающим из НХЛ, который может вытеснить из команды Владимира Ткачева.