Омск-Информ
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·Спорт

По мнению инсайдера, игрок, скорее всего, заменит Алекса Гранта.
Как сообщил в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, «Авангард» проявляет интерес к североамериканскому защитнику Джозефу Чеккони. По мнению Зислиса, это именно тот игрок, о котором говорил генменеджер Алексей Сопин.
Чеккони, выпускник университета штата Мичиган, провел более шести лет в АХЛ, однако в НХЛ ни разу не выступал. Последний сезон хоккеист отыграл за клубы «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн».
В нем он набрал 17 (2+15) очков в 74 матчах «регулярки». В общей сложности в АХЛ он провел 349 игр и отметился 71 (10+61) очками за результативность.
Зислис отметил, что приход американского защитника станет причиной ухода другого иностранца.
– Ничего сногсшибательного из себя он не представляет. Габаритный защитник чисто оборонительного плана, умеющий неплохо действовать в одной паре с более атакующим партнером. Приход американца почти наверняка означает расставание с Алексом Грантом. Но для «Авангарда» это не будет проблемой, – добавил Зислис.
Ранее сообщалось, что «Авангард» интересуется нападающим из НХЛ, который может вытеснить из команды Владимира Ткачева.
1678Мария Филимонова
·Спорт

По мнению инсайдера, игрок, скорее всего, заменит Алекса Гранта.
Как сообщил в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, «Авангард» проявляет интерес к североамериканскому защитнику Джозефу Чеккони. По мнению Зислиса, это именно тот игрок, о котором говорил генменеджер Алексей Сопин.
Чеккони, выпускник университета штата Мичиган, провел более шести лет в АХЛ, однако в НХЛ ни разу не выступал. Последний сезон хоккеист отыграл за клубы «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн».
В нем он набрал 17 (2+15) очков в 74 матчах «регулярки». В общей сложности в АХЛ он провел 349 игр и отметился 71 (10+61) очками за результативность.
Зислис отметил, что приход американского защитника станет причиной ухода другого иностранца.
– Ничего сногсшибательного из себя он не представляет. Габаритный защитник чисто оборонительного плана, умеющий неплохо действовать в одной паре с более атакующим партнером. Приход американца почти наверняка означает расставание с Алексом Грантом. Но для «Авангарда» это не будет проблемой, – добавил Зислис.
Ранее сообщалось, что «Авангард» интересуется нападающим из НХЛ, который может вытеснить из команды Владимира Ткачева.
1678Мария Филимонова