Имя нового игрока пока не раскрывается.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что омский клуб достиг соглашения с легионером, который интересен многим клубам КХЛ. Имя хоккеиста пока держится в секрете и будет объявлено позже.

– Мы, слава богу, договорились с хоккеистом, за которым долгие годы гонялись все топ-клубы. Чуть позже обрадуем наших болельщиков, – передает слова генменеджера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Также Сопин сообщил, что переговоры ведутся еще с несколькими иностранцами, которые раньше не играли в КХЛ.

Ранее сообщалось, что команду может пополнить канадец с казахстанским паспортом Джесси Блэкер.