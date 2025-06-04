Омск-Информ
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·Спорт

Ранее канадец отказался, но обстоятельства изменились.

Экс-защитник команды «Автомобилист» Джесси Блэкер находится в сфере интересов «Авангарда». Ранее он отказался от омского клуба, ссылаясь на желание продолжать карьеру в Екатеринбурге, однако в конце мая канадец с казахстанским паспортом покинул «Автомобилист». 

Помимо «ястребов», в Блэкере заинтересованы представители минского «Динамо». Информацией поделились в Telegram-канале «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ». 

В сезоне-2024/2025 защитник провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, заработал 18 очков (3+15). В плей-офф он сыграл 2 матча и не набрал очков. 

1274Олег Кипорук
·Спорт

Ранее канадец отказался, но обстоятельства изменились.

Экс-защитник команды «Автомобилист» Джесси Блэкер находится в сфере интересов «Авангарда». Ранее он отказался от омского клуба, ссылаясь на желание продолжать карьеру в Екатеринбурге, однако в конце мая канадец с казахстанским паспортом покинул «Автомобилист». 

Помимо «ястребов», в Блэкере заинтересованы представители минского «Динамо». Информацией поделились в Telegram-канале «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ». 

В сезоне-2024/2025 защитник провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, заработал 18 очков (3+15). В плей-офф он сыграл 2 матча и не набрал очков. 

1274Олег Кипорук