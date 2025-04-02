Омск-Информ
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·Спорт

Защитник намерен продолжить карьеру в «Автомобилисте».

Защитник команды «Автомобилист» Джесси Блэкер в интервью Metaratings.ru прокомментировал возможный переход в омский «Авангард». Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщало, что трансфер канадского защитника с паспортом гражданина Казахстана должен стать первым для омского клуба в предстоящем межсезонье.

– Я видел эту новость. Это просто слух, запуск. У меня истекает контракт, и я бы хотел продолжить играть в Екатеринбурге, – заявил Блэкер.

В сезоне 2024/2025 защитник провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, заработал 18 очков (3+15). В плей-офф он пока не смог отличиться результативными действиями.

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·Спорт

Защитник намерен продолжить карьеру в «Автомобилисте».

Защитник команды «Автомобилист» Джесси Блэкер в интервью Metaratings.ru прокомментировал возможный переход в омский «Авангард». Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщало, что трансфер канадского защитника с паспортом гражданина Казахстана должен стать первым для омского клуба в предстоящем межсезонье.

– Я видел эту новость. Это просто слух, запуск. У меня истекает контракт, и я бы хотел продолжить играть в Екатеринбурге, – заявил Блэкер.

В сезоне 2024/2025 защитник провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, заработал 18 очков (3+15). В плей-офф он пока не смог отличиться результативными действиями.

4026