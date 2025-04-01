«Ястребы» намерены подписать контракт с защитником «Автомобилиста».

По окончании нынешнего сезона защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер подпишет контракт с «Авангардом», сообщает «Спорт-Экспресс». Этот переход может стать первым для «ястребов» в предстоящее межсезонье.

Блэкер является канадцем, но во время выступления за астанинский «Барыс» получил гражданство Казахстана, поэтому не считается легионером в КХЛ. Ранее за «Авангард» уже выступал канадец с казахстанским гражданством – Даррен Диц. Защитник не пришелся ко двору в Омске и был обменян в «Автомобилист».

В этом сезоне 33-летний Блэкер набрал 18 (3+15) очков в 51 матче за «Автомобилист».