Легионер проведет в составе «ястребов» еще один сезон.

ХК «Авангард» объявил о продлении контракта с 36-летним канадским защитником Алексом Грантом. Новое соглашение будет рассчитано на 1 сезон.

Легионер перешел в состав «ястребов» по ходу сезона, провел за команду 7 матчей, а затем получил тяжелую травму, которая вывела его из игры более чем на три месяца. После восстановления и возвращения на лед Грант провел только две игры, но руководство омского клуба уверенно предложило ему новый контракт.

– Алекс Грант в этом сезоне провел на льду не так много времени, но его работа над восстановлением после травмы показала, насколько серьезным профессионалом он является, – заявил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков. – Теперь, вернувшись в стартовый состав, он усиливает нашу оборону своим опытом и мастерством, активно участвуя и в атакующих действиях команды. Влияние Гранта ощущается не только на площадке, но и в раздевалке: молодые игроки добавляют в уверенности, находясь рядом с таким опытным защитником. Мы убеждены, что Алекс продолжит помогать нам и в следующем сезоне, поэтому рады, что смогли быстро найти компромисс и продолжить сотрудничество.

Сейчас Грант играет во второй паре защитников с Алексеем Соловьевым.