Новым лицом в тренерском штабе «Авангарда» стал выходец «Омских Крыльев».

Сегодня, 23 июля, «Авангард» сообщил об изменениях в тренерском штабе. Илья Устымчук занял должность тренера-видеооператора, заключив контракт сроком на один год. Ранее он работал ассистентом.

На аналогичный контракт сроком на один год был назначен ассистент тренера-видеооператора Кирилл Бурковский, перешедший в главную команду из фарм-клуба «Омские Крылья». Бурковский является воспитанником омского хоккея.

Напомним, что 18 июля «Авангард» официально объявил о расторжении контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Омский клуб объяснил разрыв необходимостью усиления состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина – конфликт с главным тренером «Авангарда» Ги Буше.