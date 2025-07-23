Замдиректора департамента можно стать только после двух лет госслужбы.

В администрации Омска открылась вакансия на должность заместителя директора департамента строительства. Объявление опубликовано на сайте «Госслужба». Прием документов от кандидатов стартовал сегодня, 23 июля.

В компетенции замдиректора будет входить координация строительства и ремонта автомобильных дорог и других линейных объектов. Основные требования к кандидатам включают наличие высшего образования и опыт работы на государственной службе не менее двух лет.

Зарплата сотрудника составит от 57 550 до 70 580 рублей в месяц. Прием заявлений завершится 23 октября.

Напомним, что омский депстрой возглавляет Александр Маер. В мае текущего года на должность первого заместителя директора была назначена «красавица из СибАДИ» Анна Даминова. В ее компетенции входят строительство и капитальный ремонт детских садов и школ. Помимо нее, у Маера есть еще один заместитель – Руслан Сабаралеев.