Дело рассмотрит Любинский районный суд.

Сегодня, 22 июля, пресс-служба Омского областного суда объявила о дате начала суда над бывшим вице-губернатором региона Владимиром Куприяновым. Судебное заседание назначено на 11:00 4 августа 2025 года с участием сторон. Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе судов, к этому времени бывшего чиновника этапируют в Омск.

Напомним, что бывшего вице-губернатора, министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова обвиняют в получении взяток от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова за содействие в успешной аттестации и предоставлении поощрений. По версии следствия, с 2018 по 2023 год чиновник принимал денежные средства, а также бытовую технику и услуги: газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж и установку спортивного комплекса на своем приусадебном участке.

Взятки доставлялись в поселок Любинский, в дом родственников чиновника. В связи с этим дело будет рассматривать Любинский районный суд.

Ранее сообщалось, что Куприянову продлили арест и до сих пор содержат в московском СИЗО № 5, где он ждет этапирования в Омск по железной дороге.