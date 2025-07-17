Обвиняемый в получении крупной взятки останется под стражей еще на три месяца по решению суда.

Любинский районный суд Омской области постановил оставить без изменений меру пресечения в отношении бывшего вице-губернатора, министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Экс-чиновник, которого обвиняют в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), будет находиться под стражей еще в течение трех месяцев.

Ранее Омский областной суд подтвердил решение Первомайского районного суда о продлении меры пресечения в отношении Куприянова.

Напомним, экс-министра обвиняют в получении взяток от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова за содействие в успешном прохождении аттестации на должность и последующем получении поощрений. По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год Куприянов получал не только деньги, но и различные подарки – газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж, а также услуги по изготовлению и установке спортивного комплекса на своем приусадебном участке.

Все взятки доставлялись в поселок Любинский, в дом родственников чиновника.