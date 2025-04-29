Выбрана неожиданная локация для судебного процесса.

Сегодня, 29 апреля, в Первомайском районном суде Омска в режиме видеоконференцсвязи продлили меру пресечения бывшему министру труда и социального развития Владимиру Куприянову. Экс-заместителя председателя правительства Омской области, министра труда и соцразвития, обвиняют в получении крупной взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Сейчас бывший чиновник временно содержится в СИЗО №5 Москвы. Сторона защиты и сам Владимир Куприянов настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест. Рассматривался вариант внесения залога. Но, как оказалось, все счета бывшего чиновника арестованы. Однако суд принял согласился с доводами обвинения, что Куприянов может повлиять на следственные действия, и вынес решение оставить его в СИЗО еще на два с половиной месяца.

По данным «Вестей Омск», Куприянова начали готовить к этапированию в Омск, где его и будут судить.

Как известно, 4 июня 2024 года ГСУ СКР возбудило уголовное дело в отношении Владимира Куприянова по подозрению в получении взяток от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. По данным следствия, от директора подведомственного государственного учреждения Куприянов с 2018 по 2023 годы получил не только деньги, но и газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж, а также некоторые услуги (изготовление и установку спортивного комплекса на своем приусадебном участке).

Всю мзду «натурой» привозили в райцентр Любино, в дом его родственников. Общая сумма взяток составила 647 тыс. рублей. Эти деньги директор платил за беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности и последующее получение поощрений, выделение учреждению дополнительных 4 млн рублей и представление подчиненного к региональной государственной награде. Всего в уголовном деле 15 эпизодов взяток.

5 июня утром Куприянов был задержан в Омске, после проведенных обысков отправлен спецконвоем на самолете в Москву, где Басманный районный суд арестовал его. Что касается взяткодателя, то его дело было прекращено в связи с его деятельным раскаянием. Проще говоря, Башуров сдал всех участников преступной схемы. Куприянову неоднократно продлевали арест в Москве.

Теперь бывшему зампреду придется посидеть до суда в омском СИЗО. Для экс-министра уже подыскали адвоката. Дело по подсудности передали в Любинский районный суд. Куприянова начнут этапировать, как только определится дата суда.