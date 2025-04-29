Бывший чиновник до сих пор находится в столице.

Первомайский районный суд Омска продлевает меру пресечения бывшему министру труда и социального развития Омской области Владимиру Куприянову.Судебное заседание проводится дистанционно, поскольку экс-министр временно содержится в СИЗО № 5 г. Москвы.

Во время слушания суд планирует продлить действующую меру пресечения в отношении обвиняемого. Судья пока не назначил дату первого полноценного разбирательства по делу бывшего чиновника, сообщают «Вести Омск». Ранее появилась информация, что Куприянова этапируют в Омск.

Напомним, что Куприянов, будучи заместителем председателя правительства и министром труда и социального развития Омской области, длительное время получал взятки от директора подведомственного государственного учреждения. Это были не только деньги, но и материальные предметы: газонокосилка, мотокультиватор, кожаная сумка, а также услуги по сборке спортивного комплекса на участке. Общая сумма вознаграждения составила 647 тыс. рублей. Взамен директор получал гарантию успешного прохождения аттестации, сохранение должности, премии, дополнительные ассигнования учреждению в размере 4 млн рублей и представления подчиненного к государственной награде региона.