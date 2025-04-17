Следствие предполагает, что бывший чиновник мог в течение 5 лет получать их за незаконные действия.

Прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя председателя правительства и бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Следствие предполагает, что он мог получать взятки с 2018 по 2023 год.

Как говорится в обвинительном заключении, от директора подведомственного государственного учреждения Куприянов получил не только деньги, но и газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж, а также услуги (изготовление и установку на приусадебном участке спортивного комплекса). Общая сумма взяток составила 647 тыс. рублей. Эти деньги директор платил за беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности и последующее получение поощрений, выделение учреждению дополнительных 4 млн рублей и представление подчиненного к региональной государственной награде.

Дело рассмотрит Первомайский районный суд Омска.

Напомним, экс-министра Куприянова задержали 5 июня 2024 года. Незадолго до этого он ушел в отставку.