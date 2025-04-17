Дело рассмотрит Первомайский районный суд Омска.

Первомайский районный суд Омска приступит к рассмотрению уголовного дела, заведенного Главным следственным управлением Следственного комитета РФ в отношении Владимира Куприянова. Экс-заместителя председателя правительства Омской области, министра труда и соцразвития, обвиняют в получении крупной взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Как следует из картотеки дел, судья по делу о взяточничестве бывшего министра еще не определен. Не назначена и дата суда.

Как сообщалось ранее, от директора подведомственного государственного учреждения Куприянов получил не только деньги, но и газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж, а также некоторые услуги (изготовление и установку спортивного комплекса на своем приусадебном участке). Общая сумма взяток составила 647 тыс. рублей. Эти деньги директор платил за беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности и последующее получение поощрений, выделение учреждению дополнительных 4 млн рублей и представление подчиненного к региональной государственной награде.

Как известно, 4 июня 2024 года ГСУ СКР возбудило уголовное дело в отношении Владимира Куприянова по подозрению в получении взяток от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. 5 июня утром Куприянов был задержан в Омске, после проведенных обысков отправлен спецконвоем на самолете в Москву, где Басманный районный суд арестовал его. Что касается взяткодателя, то его дело было прекращено в связи с его деятельным раскаянием. Проще говоря, Башуров сдал всех участников преступной схемы.