Владимир Куприянов находится в изоляторе с июня прошлого года

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей для бывшего зампредседателя правительства Омской области, экс-министра труда региона Владимира Куприянова. Решение было принято сегодня, 3 февраля, а в законную силу оно вступит 7-го числа.

Куприянов был задержан в начале июня прошлого года и этапирован в Москву. Он обвиняется в получении взяток от бывшего директора Марьяновского психоневрологического интерната Валерия Башурова. Он носил «откаты» руководителю Минтруда с 2018 по 2023 год. Куприянов закрывал глаза на различные нарушения Башурова по службе. У последнего при обыске нашли и изъяли более 6 млн рублей, а на его дочь оформлена квартира в Санкт-Петербурге стоимостью более 18 млн рублей. Прокуратура намерена обратить жилье и деньги в доход государства.