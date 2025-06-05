Бывший глава областного Минтруда пробудет в СИЗО еще около 1,5 месяца.
Омский областной суд оставил в силе постановление Первомайского районного суда о продлении меры пресечения бывшему омскому министру труда и социального развития Владимиру Куприянову. Он все-таки пробудет под стражей до 16 июля.
– Также суд постановил не изменять ему меру пресечения, – сообщили в пресс-службе омских судов.
Судя по кадрам из суда, Куприянов снова подключался к заседанию по видеосвязи. Об этапировании бывшего чиновника в Омскую область пока не сообщалось. Его содержат в СИЗО № 5 Москвы.
Напомним, Куприянова подозревают в получении взяток от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова за беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности и последующее получение поощрений. По данным следствия, с 2018 по 2023 год министр получил не только деньги, но и газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж, а также некоторые услуги (изготовление и установку спортивного комплекса на своем приусадебном участке). Взятки привозили в поселок Любинский, в дом родственников чиновника.
Рассматривать дело будет Любинский районный суд.