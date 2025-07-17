Экс-чиновник ждет спецэтапа по железной дороге.

Владимира Куприянова, которому сегодня продлили арест, до сих пор содержат в московском СИЗО № 5. Как сообщает Бывшего вице-губернатора, министра труда и социального развития Омской области, которому сегодня продлили арест, до сих пор содержат в московском СИЗО № 5. Как сообщает KVnews, экс-чиновник ожидает спецэтапа по железной дороге в омский следственный изолятор.

Напомним, Куприянова обвиняют в получении взяток от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова за содействие в успешном прохождении аттестации и последующем получении поощрений. По версии следствия, с 2018 по 2023 год чиновник получал деньги, а также газонокосилку, мотокультиватор, кожаный саквояж, услуги по изготовлению и установке спортивного комплекса на своем приусадебном участке.

Все взятки доставлялись в поселок Любинский, в дом родственников чиновника. Поэтому дело будет рассматривать Любинский районный суд.

Ранее сообщалось, что меру пресечения Куприянову продлили еще на 3 месяца.