Омск-Информ
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·Спорт

Дома, которые он строил, оказались бизнес-проектом.
Экс-генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, почему Боб Хартли не стал снова главным тренером клуба. Как сообщает «Чемпионат», канадский специалист хотел вернуться в Омск, но ему в этом помешал некий строительный бизнес.
– Хартли должен был приехать в «Авангард» вместе со всем штабом. Насколько помню, помешал строительный бизнес, – рассказал Курьянов.
При этом ранее Курьянов заявлял, что «Авангард» не предлагал Хартли вновь стать главным тренером команды, в которой проработал с 2018 по 2022 год и завоевал Кубок Гагарина.
Отметим, что в этом сезоне Боб Хартли неожиданно возглавил хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль). Ранее сообщалось, что он занят строительством третьего дома, поэтому хоккей для него отошел на второй план.
1192Андрей Андреев
·Спорт

Дома, которые он строил, оказались бизнес-проектом.
Экс-генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, почему Боб Хартли не стал снова главным тренером клуба. Как сообщает «Чемпионат», канадский специалист хотел вернуться в Омск, но ему в этом помешал некий строительный бизнес.
– Хартли должен был приехать в «Авангард» вместе со всем штабом. Насколько помню, помешал строительный бизнес, – рассказал Курьянов.
При этом ранее Курьянов заявлял, что «Авангард» не предлагал Хартли вновь стать главным тренером команды, в которой проработал с 2018 по 2022 год и завоевал Кубок Гагарина.
Отметим, что в этом сезоне Боб Хартли неожиданно возглавил хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль). Ранее сообщалось, что он занят строительством третьего дома, поэтому хоккей для него отошел на второй план.
1192Андрей Андреев