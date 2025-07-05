Омск-Информ
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·Спорт

Контракт с ним подписан на один сезон.

Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) сообщил о назначении главным тренером команды известного канадского специалиста Боба Хартли. С 2018 по 2022 год он тренировал омский «Авангард» и в 2021-м выиграл с «ястребами» Кубок Гагарина.

– В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается, но напомним, что в активе Хартли есть победы во всех Лигах, где он работал – Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021 году. Боб Хартли – без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде, – говорится в заявлении ярославского клуба.

По данным инсайдеров, зарплата Хартли составит 2 млн долларов. Сегодня это около 160 млн рублей.

·Спорт

Контракт с ним подписан на один сезон.

Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) сообщил о назначении главным тренером команды известного канадского специалиста Боба Хартли. С 2018 по 2022 год он тренировал омский «Авангард» и в 2021-м выиграл с «ястребами» Кубок Гагарина.

– В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается, но напомним, что в активе Хартли есть победы во всех Лигах, где он работал – Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021 году. Боб Хартли – без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде, – говорится в заявлении ярославского клуба.

По данным инсайдеров, зарплата Хартли составит 2 млн долларов. Сегодня это около 160 млн рублей.