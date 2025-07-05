Омск-Информ
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·Спорт

Бывший главный тренер «Авангарда» вот-вот подпишет контракт с ярославцами.

Канадский специалист Боб Хартли, который в ближайшее время подпишет контракт с ярославским «Локомотивом», будет зарабатывать в этом клубе 2 млн долларов за сезон, сообщил инсайдер Артур Хайруллин. Срок действия соглашения пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что помощниками Хартли в тренерском штабе станут Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он работал в омском «Авангарде». Канадец возглавлял «ястребов» с 2018 по 2022 год. Под его началом команда выиграла Кубок Гагарина в 2021 году.

·Спорт

Бывший главный тренер «Авангарда» вот-вот подпишет контракт с ярославцами.

Канадский специалист Боб Хартли, который в ближайшее время подпишет контракт с ярославским «Локомотивом», будет зарабатывать в этом клубе 2 млн долларов за сезон, сообщил инсайдер Артур Хайруллин. Срок действия соглашения пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что помощниками Хартли в тренерском штабе станут Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он работал в омском «Авангарде». Канадец возглавлял «ястребов» с 2018 по 2022 год. Под его началом команда выиграла Кубок Гагарина в 2021 году.