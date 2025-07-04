Ожидается, что в тренерский штаб войдут Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он вместе ранее работал с «ястребами».

Канадский тренер Боб Хартли достиг договоренности о подписании контракта с «Локомотивом», об этом сообщает «Спорт-экспресс». К тому же в тренерском штабе также ждут Жака Клутье и Сергея Звягина, с которыми он вместе работал в «Авангарде».

По информации «СЭ», ярославцы рассматривали на место главного тренера нескольких североамериканских и европейских специалистов, в том числе главного тренера сборной из Швейцарии Патрика Фишера. Однако выбор был сделан в пользу Хартли.

Добавим, что в КХЛ он вместе с «Авангардом» выиграл в 2021 году Кубок Гагарина. Есть среди трофеев тренера и Кубок Стэнли, который он завоевал вместе с «Колорадо» в 2001 году.