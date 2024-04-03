Антон Курьянов периодически общается с Бобом Хартли, но о подписании нового контракта речь не велась.

Антон Курьянов периодически общается с Бобом Хартли, но о подписании нового контракта речь не велась.

«Авангард» не предлагал канадскому специалисту Бобу Хартли вновь стать главным тренером команды. Об этом заявил генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов.

– Нет, на эту тему точно разговоров не было. Мы с ним обычно спрашиваем друг у друга, как дела, разговариваем на хоккейные и околохоккейные темы. Есть ребята, которые играют в Северной Америке. Потенциально они могли быть нам интересны. Получить информацию изнутри намного быстрее и полезнее, – заявил Курьянов.

После назначения Сергея Звягина главным тренером команды многие говорят, что он вернулся к системе Хартли. Но генменеджер «Авангарда» с этим категорически не согласен.

– Давайте уберем систему Хартли. Есть видение Звягина. Давайте к этому будем подводить, – предложил Курьянов на пресс-конференции омским журналистам.

Напомним, что контракт с Сергеем Звягиным подписан на два сезона, но тот же Курьянов заметил, что эта должность «расстрельная», поэтому может быть все.