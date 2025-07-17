Яблоком раздора стала смерть одного из приближенных криминального авторитета.

Проблемы у бывшего начальника омского УФСИН и заместителя мэра Константина Книса могли начаться из-за конфликта с вором в законе Шакро Молодым (Захарий Калашов).

Неприятности у Книса начались осенью 2024 года, когда интерес к его деятельности проявила служба собственной безопасности ФСИН. Стоит отметить, что обычно расследованиями против сотрудников и руководителей УФСИН, приводящими к уголовным делам, занимаются сотрудники ФСБ.

По неофициальной информации, корни этих событий уходят к личным мотивам влиятельного в России криминального авторитета, вора в законе Шакро Молодого. В сентябре 2020 года, когда омским УФСИН руководил Книс, в местном СИЗО скончался близкий помощник Шакро Молодого – вор в законе Каха Гальский (Кахабер Парпалия). Находившийся под арестом Шакро поручил Кахе управление российским общаком, пока сам отбывал наказание. Шакро освободился в начале лета 2024 года, а уже осенью к Константину Кнису и его речным прогулкам стали проявлять повышенный интерес.

Тело Кахи Гальского вывезли из Омска около 20 авторитетных воров в законе. В день его смерти сотрудникам СИЗО пришлось скрываться в течение месяца из-за угроз расправы: авторитеты не приняли официальную версию о сердечном приступе, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на свой источник. Омск считается в криминальной среде «красной зоной» (администрация полностью контролирует обстановку в исправительных учреждениях). По мнению криминалитета, Каха Гальский был направлен сюда из Москвы специально для перевоспитания, но тюремщики переусердствовали с воспитательными методами.

Напомним, что на Константина Книса завели два уголовных дела, однако их не стали объединять в одно, как того требует юридическая практика. Следователи требовали заключения бывшего вице-мэра под стражу, однако суд прислушался к стороне защиты и отправил Книса под домашний арест.