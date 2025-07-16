Горожане жалуются на плохую работу предпринимателя.
Омичи пожаловались в соцсетях на автобус № 69 («Улица Стрельникова» – «ПО «Иртыш»). По словам горожан, они нарушают расписание.
– После работы всегда смотрю на расписание автобуса 69-го маршрута. Вижу по «Яндекс Карте», что автобус на остановке «Цирк», едет в мою сторону, и следующая остановка «Дом печати». Автобус этот проезжает мимо. Следующий автобус даже с конечной не выехал. Это не впервые, такое регулярно происходит, – пожаловался автор поста.
В мэрии отметили, что направили обращение перевозчику, чтобы тот провел проверку и инструктаж сотрудников.
Напомним, в октябре 2024 года омский департамент транспорта отдал маршрут № 69 частному перевозчику. Контракт заключили с ООО «А1» Павла Максимова. По данным портала «Госзакупки», перевозчик должен был работать с ноября 2024 года по конец января 2026 года. При этом на маршруте должно было появиться 5 дополнительных автобусов.
Ранее сообщалось, что расписание нарушают и маршрутки № 385. Они также соединяют остановки «Улица Стрельникова» и «ПО «Иртыш».