Омск-Информ
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·Общество

ПП-8 прекратит работу с рейсом в ноябре, вместо него будет компания «А1».
Омский департамент транспорта заключил контракт на обслуживание автобусного маршрута № 69 с ООО «А1» Павла Максимова. По данным портала «Госзакупки», перевозчик начнет работу с ноября. Дата окончания исполнения контракта – 29 января 2026 года. Отметим, что после выхода частного перевозчика на маршруте станет на 5 автобусов больше.
Автобус № 69 содединяет остановки «Улица Стрельникова» и «ПО «Иртыш». Пока по маршруту продолжают курсировать автобусы муниципального Пассажирского предприятия № 8.
Ранее частному перевозчику отдали маршрут № 89.
·Общество

ПП-8 прекратит работу с рейсом в ноябре, вместо него будет компания «А1».
Омский департамент транспорта заключил контракт на обслуживание автобусного маршрута № 69 с ООО «А1» Павла Максимова. По данным портала «Госзакупки», перевозчик начнет работу с ноября. Дата окончания исполнения контракта – 29 января 2026 года. Отметим, что после выхода частного перевозчика на маршруте станет на 5 автобусов больше.
Автобус № 69 содединяет остановки «Улица Стрельникова» и «ПО «Иртыш». Пока по маршруту продолжают курсировать автобусы муниципального Пассажирского предприятия № 8.
Ранее частному перевозчику отдали маршрут № 89.