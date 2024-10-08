Омск-Информ
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·Общество

Департамент транспорта заключил контракт с новым предпринимателем.
С 7 октября в Омске сменился перевозчик, который обслуживает автобусный маршрут № 89 (ДК им. Лобкова – Поселок Дальний). Теперь вместо предпринимателя Павла Мельникова перевозки осуществляет ИП Анатолий Мельников.
По данным Госзакупок, Мельников будет работать на этом маршруте до 2026 года. На маршруте по-прежнему будут работать 16 автобусов среднего класса.
За перевозки департамент транспорта заплатит 1,9 млн рублей.
·Общество

Департамент транспорта заключил контракт с новым предпринимателем.
С 7 октября в Омске сменился перевозчик, который обслуживает автобусный маршрут № 89 (ДК им. Лобкова – Поселок Дальний). Теперь вместо предпринимателя Павла Мельникова перевозки осуществляет ИП Анатолий Мельников.
По данным Госзакупок, Мельников будет работать на этом маршруте до 2026 года. На маршруте по-прежнему будут работать 16 автобусов среднего класса.
За перевозки департамент транспорта заплатит 1,9 млн рублей.