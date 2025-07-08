Омск-Информ
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·Общество

Горожане пожаловались на дефицит машин. 
Омичи пожаловались в соцсетях на маршрутку № 385 (Стрельникова – ПО «Иртыш»). По словам горожан, она перестала соблюдать расписание.
– Ранее первая маршрутка прибывала на конечную остановку примерно в 5:45, иногда – в 5:50 или в 6:00. Сейчас же ее приход стал полностью непредсказуем. Сегодня, например, до 6:30 не было ни одной маршрутки. Лишь одна машина появилась на конечной в 6:30 и выехала в 6:35, – сообщает автор поста.
Перевозчик объясняет это кадровым дефицитом. По его словам, водители, работавшие в утренние часы, больше не выходят на линию.
При этом, по словам горожан, у маршрута № 385 нет реальной альтернативы. От Стрельникова только на нем можно доехать до остановок ТК «Флагман», «Технопарк» и до агрегатного завода. 
10793Андрей Андреев
·Общество

Горожане пожаловались на дефицит машин. 
Омичи пожаловались в соцсетях на маршрутку № 385 (Стрельникова – ПО «Иртыш»). По словам горожан, она перестала соблюдать расписание.
– Ранее первая маршрутка прибывала на конечную остановку примерно в 5:45, иногда – в 5:50 или в 6:00. Сейчас же ее приход стал полностью непредсказуем. Сегодня, например, до 6:30 не было ни одной маршрутки. Лишь одна машина появилась на конечной в 6:30 и выехала в 6:35, – сообщает автор поста.
Перевозчик объясняет это кадровым дефицитом. По его словам, водители, работавшие в утренние часы, больше не выходят на линию.
При этом, по словам горожан, у маршрута № 385 нет реальной альтернативы. От Стрельникова только на нем можно доехать до остановок ТК «Флагман», «Технопарк» и до агрегатного завода. 
10793Андрей Андреев