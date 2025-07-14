Капитан «Авангарда» предвкушает матч Кубка Блинова против своего бывшего тренера.

Капитан и защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что уже созвонился с Бобом Хартли. Капитан выразил радость по поводу возвращения в город экс-тренера команды, который посетит Омск теперь уже вместе с «Локомотивом» на ежегодном турнире Кубка Блинова.

Шарипзянов признался, что уже связался с Хартли и ожидает встречу с нетерпением.

Владимир Лаевский. – Уже созвонился с ним. Жду не дождусь. Он рад вернуться в лигу, а я буду рад обыграть его, – передает слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата»

Капитан уверен, что встреча команд «Авангард» и «Локомотив» обещает стать одним из центральных событий турнира.

– Думаю, что весь Омск обвел этот матч красным на календаре. Думаю, что Боба тепло встретят на турнире Блинова. Бобу всегда рады в Омске, но у нас сейчас другая история, которую мы пишем, – заключил Шарипзянов.

Напомним, что турнир состоится в августе на «G-Drive Арене» и продлится с 20 по 25 августа. Отметим, что Боб Хартли руководил «Авангардом» с 2018 по 2022 год и привел команду к победе в Кубке Гагарина в 2021 году.