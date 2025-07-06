Омск-Информ
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·Спорт

Дополнительные премии значительно увеличат его доход.
Экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли сможет увеличить заработок дополнительными бонусами в «Локомотиве», сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ».
Хартли подписал контракт с хоккейным клубом «Локомотив» из Ярославля, согласно которому кроме основного годового оклада предусмотрены дополнительные премии. Благодаря ним тренер имеет возможность дополнительно заработать несколько десятков млн рублей. 
Напомним, что, по данным инсайдеров, его зарплата составит 2 млн долларов. Сегодня это около 160 млн рублей.
Мария Филимонова
·Спорт

Дополнительные премии значительно увеличат его доход.
Экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли сможет увеличить заработок дополнительными бонусами в «Локомотиве», сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ».
Хартли подписал контракт с хоккейным клубом «Локомотив» из Ярославля, согласно которому кроме основного годового оклада предусмотрены дополнительные премии. Благодаря ним тренер имеет возможность дополнительно заработать несколько десятков млн рублей. 
Напомним, что, по данным инсайдеров, его зарплата составит 2 млн долларов. Сегодня это около 160 млн рублей.
Мария Филимонова