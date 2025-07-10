Омск-Информ
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·Происшествия

Прокуратура проводит проверку.
В минувшем июне прокуратура направила в суд пять исковых заявлений о взыскании с чиновников компенсаций морального вреда из-за нападения бездомных собак на детей. Все инциденты произошли в Центральном округе города. Прокуратура также проводит проверку, чтобы наказать ответственных за отлов животных.
– Поводом для проведения проверки послужили многочисленные обращения местных жителей в надзорное ведомство, а также публикации в средствах массовой информации и социальных сетях об агрессивном поведении безнадзорных собак на территории административного округа и участившихся случаях нападения на несовершеннолетних, – сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что несколько детей подверглись нападениям прямо в центре города, на улице Музейной и в сквере имени Дзержинского.
Андрей Андреев
·Происшествия

Прокуратура проводит проверку.
В минувшем июне прокуратура направила в суд пять исковых заявлений о взыскании с чиновников компенсаций морального вреда из-за нападения бездомных собак на детей. Все инциденты произошли в Центральном округе города. Прокуратура также проводит проверку, чтобы наказать ответственных за отлов животных.
– Поводом для проведения проверки послужили многочисленные обращения местных жителей в надзорное ведомство, а также публикации в средствах массовой информации и социальных сетях об агрессивном поведении безнадзорных собак на территории административного округа и участившихся случаях нападения на несовершеннолетних, – сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что несколько детей подверглись нападениям прямо в центре города, на улице Музейной и в сквере имени Дзержинского.
Андрей Андреев