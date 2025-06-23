По словам женщины, стая состояла из 6-8 животных, но поймали только одно.
Мать омской школьницы, на которую напали бездомные собаки на улице Музейной, рассказала в соцсетях подробности этого инцидента. По словам женщины, в этот день она гуляла с дочерью, своей подругой и ее сыном. Со стаей собак они встретились возле музея просвещения.
– Их было 6 или, может, 8. Громко лая, они летели на мою дочь Маргариту. Я шла в 20 метрах сзади от нее, друг Риты успел залезть на столб. А Рита бежала ко мне. Я, очень громко крича, побежала к ней, но одна собака успела зацепить Риту за левое бедро, – рассказала омичка.
В итоге женщине все-таки удалось прогнать животных громкими криками.
После инцидента на место выехали сотрудники муниципального приюта. На выходных они уже отловили одну собаку. Сегодня работы продолжаются, однако стая мигрирует.
– Агрессивные животные останутся в приюте для пожизненного содержания. Мы желаем скорейшего выздоровления ребенку, – сообщили в мэрии.
Следственный комитет начал проверку по факту нападения животного на ребенка.