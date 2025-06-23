Омск-Информ
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·Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства этого происшествия.
В самом центре Омска, на улице Музейной, стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку. Инцидент произошел в прошлую среду, 18 июня. В ситуации сейчас разбирается следственный комитет, начавший проверку.
Ранее сообщалось, что в тот же день в сквере имени Дзержинского собаки напали на 6-летнего мальчика. Ребенка укусила одна из собак.
В следственном комитете сообщили, что ответственным за отлов агрессивных животных в Омске теперь грозит обвинение в халатности.
Андрей Андреев
·Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства этого происшествия.
В самом центре Омска, на улице Музейной, стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку. Инцидент произошел в прошлую среду, 18 июня. В ситуации сейчас разбирается следственный комитет, начавший проверку.
Ранее сообщалось, что в тот же день в сквере имени Дзержинского собаки напали на 6-летнего мальчика. Ребенка укусила одна из собак.
В следственном комитете сообщили, что ответственным за отлов агрессивных животных в Омске теперь грозит обвинение в халатности.
Андрей Андреев