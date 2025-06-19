Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Одна из собак укусила мальчика.
Следственное управление Следственного комитета России по Омской области проводит доследственную проверку по факту нападения безнадзорных собак на 6-летнего мальчика в сквере имени Дзержинского, что напротив мэрии. 
Инцидент произошел вчера вечером,18 июня. Информация о происшествии поступила из социальных сетей. Очевидцы сообщили, что на мальчика накинулись сразу пять собак. Ранее говорилось, что ребенок отделался только испугом, однако в СК доложили, что одна из собак все-таки укусила мальчика.
В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося. Действиям лиц, ответственных за своевременную организацию и отлов бродячих агрессивных собак, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Мария Филимонова
·Происшествия

Одна из собак укусила мальчика.
Следственное управление Следственного комитета России по Омской области проводит доследственную проверку по факту нападения безнадзорных собак на 6-летнего мальчика в сквере имени Дзержинского, что напротив мэрии. 
Инцидент произошел вчера вечером,18 июня. Информация о происшествии поступила из социальных сетей. Очевидцы сообщили, что на мальчика накинулись сразу пять собак. Ранее говорилось, что ребенок отделался только испугом, однако в СК доложили, что одна из собак все-таки укусила мальчика.
В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося. Действиям лиц, ответственных за своевременную организацию и отлов бродячих агрессивных собак, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Мария Филимонова