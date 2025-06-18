Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок не пострадал, но испугался.
Омичи пожаловались в соцсетях на то, что в сквере Дзержинского поселилась свора агрессивных бездомных собак. Как сообщают горожане, сегодня вечером они напали на ребенка.
- Около 5-ти бездомных собак накинулись на мальчика. Благо девушка мимо проходила и набралась храбрости отпугнуть их сумкой. Мальчик отделался испугом. Не дай бог напротив администрации загрызут кого-нибудь, - сообщает автор поста.
Отметим, что омичи периодически жалуются на бездомных собак, которые проявляют агрессию. Несколькими случаями даже заинтересовался следственный комитет.
Андрей Андреев
·Происшествия

Ребенок не пострадал, но испугался.
Омичи пожаловались в соцсетях на то, что в сквере Дзержинского поселилась свора агрессивных бездомных собак. Как сообщают горожане, сегодня вечером они напали на ребенка.
- Около 5-ти бездомных собак накинулись на мальчика. Благо девушка мимо проходила и набралась храбрости отпугнуть их сумкой. Мальчик отделался испугом. Не дай бог напротив администрации загрызут кого-нибудь, - сообщает автор поста.
Отметим, что омичи периодически жалуются на бездомных собак, которые проявляют агрессию. Несколькими случаями даже заинтересовался следственный комитет.
Андрей Андреев