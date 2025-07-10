Место Сергея Деркача занял Антон Савин.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра цифрового развития и связи. С 8 июля этот пост в регионе занял Антон Савин. По новым правилам, его назначили на год с трехмесячным испытательным сроком.
Ранее Савин работал в Омском авиационном колледже имени Жуковского в должности заместителя директора – руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки. У него высшее математическое образование и профессиональная переподготовка в области государственного и муниципального управления.
Савин занял место Сергея Деркача, который был заместителем с мая 2024 года по май 2025 года. Контракт с ним продлевать не стали. Информацию о прежнем заместителе уже убрали с сайта облправительства.
Напомним, возглавляет омское минцифры Денис Цуканов, который находится под домашним арестом и отстранен от должности. У него также есть первый заместитель Максим Макаленко, сейчас, по сути, руководитель ведомства, и заместитель Наталья Шилкина.