Омск-Информ
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·Политика

Им стал Серегй Деркач. Распоряжение опубликовано вчера.

У министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова появился еще один заместитель. Им стал Серегй Деркач. Распоряжение о его назначении на должность подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Назначить Деркача Сергея Александровича заместителем Министра цифрового развития и связи Омской области 27 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца, – говорится в распоряжении.

У Цуканова также есть первый заместитель Максим Макаленко и заместитель Наталья Шилкина.

·Политика

Им стал Серегй Деркач. Распоряжение опубликовано вчера.

У министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова появился еще один заместитель. Им стал Серегй Деркач. Распоряжение о его назначении на должность подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Назначить Деркача Сергея Александровича заместителем Министра цифрового развития и связи Омской области 27 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца, – говорится в распоряжении.

У Цуканова также есть первый заместитель Максим Макаленко и заместитель Наталья Шилкина.