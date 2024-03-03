В первый день чемпионата по робототехнике «ИнноТех Омск 2024» подвели итоги 7 направлений соревнований.

В первый день чемпионата по робототехнике «ИнноТех Омск 2024» подвели итоги 7 направлений соревнований.

В областном Конгресс-холле подвели итоги первого дня второго чемпионата по робототехнике «ИнноТех Омск 2024». Участники чемпионата соревнуются в 18 треках: от разработки мобильных приложений до программирования и управления роботами. В первый день были подведены итоги 7 направлений соревнований, сообщили в министерстве цифрового развития и связи Омской области. В номинации «Мой умный дом» и «Омск глазами инженера» победителей награждал министр образования Иван Кротт.

– ИT-технологии и робототехника уже давно интересны не только молодежи, но и детям. Поддерживая такие прогрессивные образовательные проекты в нашем регионе, как ИТ-чемпионаты и «ИнноТех Омск 2024», мы приобщаем талантливых ребят к инновациям и высоким технологиям. Благодаря фестивалю у школьников и студентов Омска и области появляется возможность проявить себя, определиться с траекторией своего профессионального развития и понять значимость и востребованность инженерии, цифровизации, 3D-моделирования и ИТ-сферы. Специалисты в этих областях очень нужны в нашем регионе и в стране, и я уверен, что участники «ИнноТеха» выберут для себя именно такие профессии в будущем, – отметил Кротт.

В номинации «РобоПолигон» и «ЛегоПроектирование.ПРОФИ» заслуженные награды победителям вручила министр региональной политики и массовых коммуникаций Анастасия Терпугова. Глава министерства призналась, что ей радостно видеть лица детей и ощущать эту неповторимую энергетику.

– В любом соревновании важно двигаться вперед, развиваться и не стоять на месте, – отметила Анастасия Терпугова.

В номинации «VEX IQ Challenge» и «РобоФишки» победителей наградила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

– Робототехника, программирование, проектирование в ИТ – считаю, объединяют уникальных людей. Впрочем, как и каждая профессия – удел особенных. Вручила заслуженные награды детям – участникам нескольких видов соревнований чемпионата робототехники и инноваций «ИнноТех». Очень трепетно отношусь к таким мероприятиям, потому что они объединяют детей, семьи и создают то самое комьюнити. А еще – вдохновляют – поддерживать близких и заниматься любимым делом! – поделилась впечатлениями Анна Негодуйко.

В номинации «Сортировщик» и «Пилот БПЛА» награды вручил руководитель ЦУР Омской области Матвей Рубаненко.

– Очень здорово, что в Омской области реализуются подобные проекты. Спасибо региону за развитие ИТ-потенциала и росту квалифицированных кадров, – сказал Рубаненко.

Сегодня проходит второй и последний день чемпионата.