Увлекательные состязания машин пройдут на чемпионате робототехники и инноваций.

Увлекательные состязания машин пройдут на чемпионате робототехники и инноваций.

В Омске состоится чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск – 2024». На нем будут состязаться более 2 тыс. участников из сибирских регионов: наряду с Омской это Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области и Красноярский край.

– Всего в течение года Минцифры Омской области вместе с вузами, ИТ-сообществами и бизнесом проведут 12 мероприятий, которые позволят развить навыки омских и не только омских школьников и студентов в кибербезопасности, ИИ, разработке ПО, робототехнике и управлении БПЛА, – рассказал вице-губернатор и министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

Чемпионат направлен на популяризацию инженерно-технической сферы и робототехники у молодежи, поэтому внимание здесь направлено на мероприятия, которые развивают проектное и инженерное мышление юных ребят и способствуют их ранней профориентации.

В программе чемпионата около 20 очных соревновательных треков. А в блоке прикладной робототехники пройдут соревнования роботов-манипуляторов.

– В рамках чемпионата «ИнноТех Омск» состоятся конкурсы по разработке мобильного приложения, созданию креативных видеороликов, мультфильмов на заданную тему и конкурс по 3D-моделированию 3D-ручкой. Команды создают и программируют роботов, которые должны управлять специальными шайбами на «ледовой» арене. Зрелищным обещают быть соревнования среди юных операторов беспилотных летательных аппаратов, – добавили в областном министерстве цифрового развития и связи.

Чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск – 2024» пройдет с 2 по 3 марта в областном Конгресс-холле.