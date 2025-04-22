Отстраненный от должности министр цифрового развития и связи находится в СИЗО.

Максимом Макаленко, утверждает график личного приема граждан, включая прием у заместителя председателя правительства, министра Дениса Цуканова. Ситуация примечательна тем, что Цуканов задежан в Омске 12 декабря прошлого года и отправлен в московское СИЗО по подозрению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в период его работы в правительстве Донецкой народной республики. Ущерб от действий чиновника оценили в миллион рублей. После задержания Цуканова В Омской области опубликован приказ министерства цифрового развития и связи, регламентирующий работу с обращениями граждан. Документ, подписанный исполняющим обязанности министра, утверждает график личного приема граждан, включая прием у заместителя председателя правительства, министра. Ситуация примечательна тем, что Цуканов задежан в Омске 12 декабря прошлого года и отправлен в московское СИЗО по подозрению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в период его работы в правительстве Донецкой народной республики. Ущерб от действий чиновника оценили в миллион рублей. После задержания Цуканова отстранили от должности. В СИЗО он будет находиться до 11 мая.

В пресс-службе Министерства цифрового развития и связи Омской области пояснили, что прием граждан будет вести первый заместитель министра Максим Макаленко в двух ипостасях: как заместитель и как исполняющий обязанности министра.

– Замещать будет первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Игоревич Макаленко. Он будет вести прием граждан как первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области, так и личный прием граждан как исполняющий обязанности министра, – уточнил «СуперОмск» со ссылкой на пресс-службу областного минцифры.

По сути, новый приказ вносит изменения в график приема руководителей ведомства, составленный еще до назначения Дениса Цуканова. В первоначальной версии документа от 22 марта 2023 года был указан только предыдущий министр Андрей Ключенко, покинувший свой пост в июле 2023 года. Получается, что в актуальном графике приема граждан формально сохраняется строка для министра, находящегося под следствием.