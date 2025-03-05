После того как бывшего вице-губернатора перевели в СИЗО, он начал рассказывать не только о донецких делах.

Бывшего вице-губернатора Омской области, экс-министра цифрового развития и связи Дениса Цуканова, находящегося сейчас в одном из столичных СИЗО, под конвоем привозили в Омск, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источники газеты.

Как отмечает издание, после того, как домашний арест Цуканова из-за нарушений режима заменили на камеру следственного изолятора, «он начал рассказывать не только о донецких делах». Напомним, что бывшему чиновнику вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в период его работы в правительстве Донецкой народной республики. Ущерб от его действий превышает миллион рублей.

Денис Цуканов был задержан в Омске 12 декабря прошлого года сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета России и этапирован в Москву. Басманный районный суд столицы отправил его на два месяца под домашний арест. В середине февраля эта мера пресечения была изменена на содержание под стражей. Он будет находиться в СИЗО до 11 мая.