Отстраненнего от должности чиновника обвиняют в хищении чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Стало известно о причине задержания и этапирования в Москву, а также об избрании меры пресечения заместителю председателя правительства, министру цифрового развития и связи Омской области Денису Цуканову.

Сегодня в Басманном суде Москвы чиновнику избрали меру пресечения. Как уточняется, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Суд удовлетворил ходатайство следователя, настаивавшего на домашнем аресте.

Пребывать Цуканову в этом статусе придется два месяца. Под домашним арестом он будет находиться в Москве, куда был этапирован накануне.

Сообщается, что Цуканов является вторым фигурантом дела о крупном хищении из бюджета ДНР в бытность заместителем председателя правительства републики. Второй обвиняемый - экс-глава аппарата правительства ДНР Денис Петкун.

- По версии следствия, Петкун и иные лица похитили из бюджета республики бюджетные ассигнования, - пояснили в Басманном суде.

Сумма ущерба не называется. Петкуна также отправили на два месяца под домашний арест.