Оперативные мероприятия в отношении чиновника облправительства проводили сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Сегодня, 12 декабря, в Омске был задержан заместитель губернатора, министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, он доставлен на самолете в Москву, сообщает портал «Город55».

Как пояснили РИА «Омск-информ» в Следственном управлении СК РФ по Омской области, оперативные действия в отношении Цуканова проводили сотрудники центрального аппарата ведомства. Омские следователи задействованы в этом не были.

Меру пресечения задержанному вице-губернатору будет избирать Басманный районный суд Москвы. Другие подробности громкого уголовного дела, в том числе статья, пока неизвестны.

Пресс-служба правительства Омской области ситуацию не комментирует.