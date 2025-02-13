С середины декабря бывший вице-губернатор Омской области находился под домашним арестом.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения для бывшего вице-губернатора Омской области Дениса Цуканова. Экс-чиновника, с середины декабря находившегося под домашним арестом, отправили в СИЗО, сообщает портал НГС55. В изоляторе он проведет три месяца, до 11 мая.

Цуканов был задержан 12 декабря прошлого года сотрудниками центрального аппарата СКР и этапирован в Москву. Ему вменяют совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Речь идет о периоде работы экс-чиновника в правительстве Донецкой народной республики. Ущерб бюджету от действий Цуканова и его подельников оценивается более чем в миллион рублей.

Отметим, что на сайте правительства Омской области арестованный до сих пор значится заместителем председателя правительства, министром цифрового развития и связи региона. При этом еще 13 декабря сообщалось об отстранении Цуканова от должности.