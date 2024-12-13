Омск-Информ
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·Политика

Чиновник стал фигурантом уголовного дела. Накануне он был этапирован в Москву.
Пресс-служба правительства Омской прокомментировала задержание вице-губернатора, министра цифрового развития региона Дениса Цуканова. Накануне он был задержан по уголовному делу и этапирован в Москву.
Сегодня стало известно, что чиновник обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Басманный районный суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца.
- Правительство региона оказывает всю необходимую помощь следствию. На период следственных мероприятий Денис Цуканов отстранен от исполнения должностных обязанностей, - говорится в заявлении.
Руководство Минцифрой сейчас осуществляет первый заместитель министра Максим Макаленко.
·Политика

Чиновник стал фигурантом уголовного дела. Накануне он был этапирован в Москву.
Пресс-служба правительства Омской прокомментировала задержание вице-губернатора, министра цифрового развития региона Дениса Цуканова. Накануне он был задержан по уголовному делу и этапирован в Москву.
Сегодня стало известно, что чиновник обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Басманный районный суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца.
- Правительство региона оказывает всю необходимую помощь следствию. На период следственных мероприятий Денис Цуканов отстранен от исполнения должностных обязанностей, - говорится в заявлении.
Руководство Минцифрой сейчас осуществляет первый заместитель министра Максим Макаленко.