После многочисленных жалоб граждан на завышенные счета за ЖКХ Генпрокуратура начала масштабную проверку.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги. Основанием для инициативы стали массовые жалобы граждан на произошедшее с 1 июля увеличение платежей в сфере ЖКХ.
– Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9 %, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Первоочередное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков, – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
По выявленным нарушениям прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура заподозрила омских таксистов в сговоре.