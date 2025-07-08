Генпрокурор РФ отреагировал на многочисленные жалобы граждан.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку повышения тарифов на услуги такси в ситуациях сбоев мобильного интернета. Основанием для инициативы стали массовые жалобы граждан на необоснованное увеличение стоимости поездок в периоды технических проблем.
– От граждан поступают многочисленные обращения о взвинчивании стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг, – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
После окончания проверки прокуратура примет полный набор соответствующих мер, направленных на пресечение нарушений прав граждан.
Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя многие водители такси не могут выйти на линию, а те, кому удалось подключиться к приложениям, работают в режиме повышенного спроса.