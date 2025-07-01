С 1 июля повысились цены на воду, тепло, газ и электроэнергию.

Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила ежегодную плановую индексацию тарифов на коммунальные услуги начиная с сегодняшнего дня, 1 июля. Повышение коснется цен на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию, газ и вывоз отходов.

Согласно утвержденному решению комиссии, плата за холодное водоснабжение увеличится до 27,78 руб/куб (+3,41 рубля), а тариф на водоотведение поднимется до 31,94 руб/куб (+3,91 рубля). Цены на сжиженный газ составят 117,81 руб/куб («Омскгоргаз» +16,32 рубля) и 114,52 руб/куб (ООО «ГК» +15,87 рубля), тогда как природный газ будет стоить от 7,58 до 12,27 руб/куб.

Стоимость электроэнергии вырастет до 6,27 рубля за кВт/ч (+69 копеек) в домах с газовыми плитами и до 4,38 рубля за кВт/ч (+48 копеек) в зданиях с электроплитами.

Изменятся и цены на отопление. Подробности о новой стоимости тепла и остальных видов коммунальных услуг приведены в соответствующей таблице.

Омичам дали советы по снижению расходов на коммунальные платежи.

– Рекомендуем использовать все возможности экономии коммунальных ресурсов. Оптимизировать освещение: использовать энергосберегающие лампы, установить датчики движения и таймеры включения света там, где это целесообразно (коридоры, кладовки). Выбирайте бытовую технику с высоким классом энергоэффективности. Отключайте устройство из сети, когда оно не используется длительное время. Проверьте окна и двери на предмет теплопотерь. Установите индивидуальные приборы учета газа, электричества и воды, – посоветовали в РЭК.