Рост будет незначительный, а все деньги направят на ремонт изношенных теплосетей.

ФАС России одобрила повышение тарифов на услуги ЖКХ в Омской области с 1 июля. Однако слухи о том, что тарифы вырастут на 40 %, – неправда. В мэрии отметили, что суммы в квитанциях горожан вырастут в среднем на 130 рублей.

– Это, конечно, средние цифры. У конкретных собственников жилья они могут быть как меньше, так и больше. Но ни о каком резком росте платы за тепло в полтора раза речи не идет и идти не может, – сообщили в мэрии.

Все деньги, в общей сложности почти 200 млн рублей, направят на ремонт и модернизацию тепловых сетей, износ которых в Омске составляет 70 %. Только минувшей зимой «Тепловая компания» 1606 раз отключала отопление и горячую воду в домах для устранения коммунальных аварий и проведения профилактических работ. Это на 26 % больше, чем годом ранее.

С отключением тепла этой зимой столкнулись 12 тыс. объектов.