Нападающий объяснил, почему многие российские хоккеисты избегают «Каролину».

Новичок омского «Авангарда» Василий Пономарев оценил специфику клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», который традиционно выбирает российских игроков на драфтах. Он отметил, что многие спортсмены предпочитают не переходить в эту команду из-за строгой системы.

По мнению Пономарева, «Каролина» чаще, чем другие клубы НХЛ, замечает потенциал в отечественных игроках.

– В каждой системе клуба есть российский скаут, просто «Каролина» больше видит потенциал в российских ребятах, нежели другие клубы. Не все решаются ехать в «Каролину», так как понимают, что там не самая простая система, чтобы пробиться наверх, – цитирует ТАСС форварда.

На недавнем драфте, прошедшем в конце июня, команда выбрала четырех российских игроков. Однако за всю историю клуба только четверо из 18 выбранных смогли закрепиться в составе.

По словам нападающего, система «Каролины» отличает клуб от остальных североамериканских клубов НХЛ. При этом упор делается на ежедневные тренировки, постоянное преодоление физических барьеров и минимальное количество выходных.

– Система «Каролины» больше отличается от других, поскольку в ней и вне сезона, и во время него приходится преодолевать себя. В ней не так много выходных, но если тебе это подходит, ты будешь наслаждаться каждым днем. Для тех, кто прошел суровые сборы в России, это будет преимуществом, нежели им будет там некомфортно, – добавил он.